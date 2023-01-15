На зледенілій дорозі в Південній Кореї зіткнулися 40 автомобілів, десятки людей постраждали

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Посадовці пожежної служби північної провінції Кьонгідо заявили, що кількість постраждалих може зрости, оскільки рятувальники продовжують реагувати на аварію, що сталася в неділю ввечері на шосе Гурі-Почхон.

Кім Дон Ван, співробітник департаменту, сказав, що принаймні чотири автомобілісти перебувають у критичному стані, а одного з них було доставлено до лікарні із зупинкою серця. За його словами, ще 29 людей отримали легкі поранення.

Ан Чжон Хі, інший співробітник департаменту, повідомив, що аварію, ймовірно, викликали зледенілі дорожні умови та сніг.