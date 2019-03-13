На житомирском предприятии четыре часа тушили масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В селе Каменка в Житомирской области ликвидирован пожар на территории частного предприятия, который уничтожил 600 кв. м кровли и упаковочное помещение площадью 200 кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в области.
Сообщение о пожаре в одном из трех помещений кирпичного здания частного предприятия поступило спасателям 13 марта в 2:50.
Прибыв на место, они заметили, что огонь уже успел перекинуться на кровлю другого здания. Кроме того, наблюдалось сильное задымление внутри всего здания, общей площадью 1400 кв. м.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени по всему сооружению, спасатели немедленно приступили к тушению очага крупнейшего горения и отражения пламени от смежных помещений. Огонь пытались потушить сразу с двух сторон и изнутри здания.
Пожар локализован в 4:29. Долгое время спасатели разбирали конструкции перекрытия и покрытия здания. Пожар полностью ликвидирован в 7:15.
Пламя уничтожило 600 кв. м кровли и упаковочное помещение площадью 200 кв. м. К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области ликвидировали пожар на территории кооператива и парка.