На житомирському підприємстві чотири години гасили масштабну пожежу

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У селі Кам’янка на Житомирщині ліквідовано пожежу на території приватного підприємства, яка знищила 600 кв. м покрівлі та пакувальне приміщення площею 200 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Житомирській області.

Повідомлення про пожежу в одному із трьох приміщень цегляної будівлі приватного підприємства надійшло рятувальникам 13 березня о 2:50.

Прибувши на місце, вони помітили, що вогонь вже встиг перекинутись на покрівлю іншої будівлі. Крім того, спостерігалося сильне задимлення всередині всієї будівлі, загальною площею 1400 кв. м.

Аби не допустити подальшого розповсюдження полум’я по всій споруді, рятувальники негайно приступили до гасіння осередку найбільшого горіння та відбивання полум’я від суміжних приміщень. Вогонь намагалися загасити одразу з двох боків та зсередини будівлі.

Пожежу локалізовано о 4:29. Тривалий час рятувальники розбирали конструкції перекриття та покриття споруди. Пожежу повністю ліквідовано о 7:15.

Полум’я знищило 600 кв. м покрівлі та пакувальне приміщення площею 200 кв. м. На гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.

Раніше УНН повідомляв, що в Одеській області ліквідували пожежу на території кооперативу і парку.

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