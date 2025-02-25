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ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 18454 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Житомирщине от атаки рф пострадали женщина и дети

На Житомирщине от атаки рф пострадали женщина и дети

Киев  •  УНН

 • 8943 просмотра

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В результате массированной атаки с воздуха повреждены здания в Житомирском районе. Пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы.

В Житомирской области в результате массированной атаки рф есть повреждения в Житомирском районе, пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. В результате происшествия женщина, пострадавшая была госпитализирована, также в больницу из-за острой реакции на стресс были доставлены двое детей четырех и семи лет

- написал Бунечко.

По его словам, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня.

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах25.02.25, 06:12 • 29930 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zhitomirЖитомир

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