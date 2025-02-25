На Житомирщине от атаки рф пострадали женщина и дети

В Житомирской области в результате массированной атаки рф есть повреждения в Житомирском районе, пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. В результате происшествия женщина, пострадавшая была госпитализирована, также в больницу из-за острой реакции на стресс были доставлены двое детей четырех и семи лет