На Житомирщине от атаки рф пострадали женщина и дети
Киев • УНН
В результате массированной атаки с воздуха повреждены здания в Житомирском районе. Пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы.
В Житомирской области в результате массированной атаки рф есть повреждения в Житомирском районе, пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Сегодня во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. В результате происшествия женщина, пострадавшая была госпитализирована, также в больницу из-за острой реакции на стресс были доставлены двое детей четырех и семи лет
По его словам, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня.
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах25.02.25, 06:12 • 29930 просмотров