На Житомирщині від атаки рф постраждали жінка та діти
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки з повітря пошкоджено будівлі у Житомирському районі. Постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані.
У Житомирській області внаслідок масованої атаки рф є пошкодження у Житомирському районі, постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Внаслідок події жінку, яка постраждала було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років
З його слів, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.
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