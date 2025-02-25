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05:23 • 5284 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120975 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181824 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146299 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138057 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116977 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107727 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140991 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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На Житомирщині від атаки рф постраждали жінка та діти

На Житомирщині від атаки рф постраждали жінка та діти

Київ • УНН

 • 26361 перегляди

Внаслідок масованої атаки з повітря пошкоджено будівлі у Житомирському районі. Постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані.

У Житомирській області внаслідок масованої атаки рф є пошкодження у Житомирському районі, постраждала жінка та двоє дітей госпіталізовані, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Внаслідок події жінку, яка постраждала було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років

- написав Бунечко.

З його слів, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.

Ворожий удар по Києву: жінка поранена, пошкоджено будинки в двох районах25.02.25, 06:12 • 103445 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zhytomyrЖитомир

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