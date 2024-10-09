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На Житомирщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона

На Житомирщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 09:52  •  4674 просмотра

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В лесу Житомирского района обнаружили неразорванную боевую часть вражеского БПЛА. Полиция эвакуировала людей и обезвредила взрывоопасный объект, напомнив о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

В лесном массиве Житомирского района обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА. Позже взрывоопасный объект обезвредили, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

Как сообщается, правоохранители эвакуировали грибников и отдыхающих. После этого обезвредили взрывоопасный объект путем подрыва.

В полиции в очередной раз напомнили, что категорически запрещено касаться или самостоятельно перемещать подозрительные предметы или боеприпасы, части ракет, снарядов, бомб, БпЛА и тому подобное. В случае их обнаружения необходимо отойти на безопасное расстояние тем же путем, что пришли, и сообщить о находке полиции по номеру 102 или спасателям - 101.

До прибытия специальных служб необходимо предупредить других людей об опасности и позаботиться, чтобы никто не приближался к находке.

На Полтавщине обнаружили вражеский беспилотник, у которого не сдетонировала боевая часть7 октября 2024, 07:05 • 12972 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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