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На Житомирщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона

На Житомирщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона

Київ • УНН

 • 12490 перегляди

У лісі Житомирського району виявили нерозірвану бойову частину ворожого БПЛА. Поліція евакуювала людей та знешкодила вибухонебезпечний об'єкт, нагадавши про правила безпеки при виявленні підозрілих предметів.

В лісовому масиві Житомирського району виявили нерозірвану бойову частину ворожого БПЛА. Пізніше вибухонебезпечний об’єкт знешкодили, повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію.

Деталі

Як повідомляється, правоохоронці евакували грибників та відпочивальників. Після цього знешкодили вибухонебезпечний об’єкт шляхом підриву.

В поліції вкотре нагадали, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати підозрілі предмети або боєприпаси, частини ракет, снарядів, бомб, БпЛА тощо. У разі їх виявлення необхідно відійти на безпечну відстань тим же шляхом, що прийшли, та повідомити про знахідку поліції за номером 102 чи рятувальникам - 101.

До прибуття спеціальних служб необхідно попередити інших людей про небезпеку та подбати, щоб ніхто не наближався до знахідки.

На Полтавщині виявили ворожий безпілотник, у якого не здетонувала бойова частина07.10.24, 10:05 • 14440 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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