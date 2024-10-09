На Житомирщині знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона

В лісовому масиві Житомирського району виявили нерозірвану бойову частину ворожого БПЛА. Пізніше вибухонебезпечний об’єкт знешкодили, повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію.

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Як повідомляється, правоохоронці евакували грибників та відпочивальників. Після цього знешкодили вибухонебезпечний об’єкт шляхом підриву.

В поліції вкотре нагадали, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати підозрілі предмети або боєприпаси, частини ракет, снарядів, бомб, БпЛА тощо. У разі їх виявлення необхідно відійти на безпечну відстань тим же шляхом, що прийшли, та повідомити про знахідку поліції за номером 102 чи рятувальникам - 101.

До прибуття спеціальних служб необхідно попередити інших людей про небезпеку та подбати, щоб ніхто не наближався до знахідки.

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