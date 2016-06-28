В Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 июня. УНН. На трассе "Киев-Чоп" в Житомирской области столкнулись два автомобиля, передает корреспондент УНН с места события.
В районе с. Левков столкнулись "Ford" и "Merseres Vito". В результате ДТП пострадали люди.
Их забрала скорая. На месте работает следственно-оперативная группа.
Сообщается, что в мерседесе было три человека.
Отметим, в результате ДТП на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров.
Напомним, как сообщал УНН, задержали виновника ДТП с шестью пострадавшими в Кировограде.