На Житомирщині зіштовхнулись дві автівки, є постраждалі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 червня. УНН. На трасі "Київ-Чоп" на Житомирщині зіштовхнулись дві автівки, передає кореспондент УНН з місця події.
У районі с. Левків зіштовхнулись "Ford" та "Merseres Vito". Внаслідок ДТП постраждали люди.
Їх забрала швидка. На місці працює слідчо-оперативна група.
Повідомляється, що у мерседесі було троє людей.
Зазначимо, внаслідок ДТП на трасі утворився затор довжиною у кілька кілометрів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, затримали винуватця ДТП з шістьма постраждалими у Кіровограді.