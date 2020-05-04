В Житомирской области ни один пациент не заболел COVID-19 повторно - ОГА

Он пояснил, что сейчас в области зафиксировали 23 выздоровления от COVID-19.

"В соответствии с алгоритмом, повторные тесты делают для пациентов с коронавирусом каждые две недели с момента выявления инфекции. Первый тест делается через 2 недели после установки. Если тест положительный, человек находится под наблюдением врачей еще 2 недели. После этого снова делается ПЦР тест", - сказал Юрий Мельник.

Повторные тесты делают согласно рекомендации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и с соблюдением стандартов оказания медицинской помощи.

Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.