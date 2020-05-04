На Житомирщині жоден пацієнт не захворів на COVID-19 повторно - ОДА
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 травня. УНН. Жоден житель Житомирської області, який вилікувався від коронавірусної хвороби, повторно не захворів. Про це УНН повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.
Він пояснив, що наразі в області зафіксували 23 одужання від COVID-19.
“Відповідно до алгоритму, повторні тести роблять для пацієнтів хворих на коронавірус кожних два тижні з моменту виявлення інфекції. Перший тест робиться через 2 тижні після встановлення. Якщо тест позитивний, людина перебуває під наглядом лікарів ще 2 тижні. Після цього знову робиться ПЛР тест”, — сказав Юрій Мельник.
Повторні тести роблять відповідно до рекомендації головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка та з дотриманням стандартів надання медичної допомоги.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.