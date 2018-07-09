В Житомирской области женщина с ребенком попала под колеса авто

Авария произошла вчера около 22:00 вечера в поселке Городница. Предварительно известно, что водитель ВАЗ 2106, 33-летний местный житель, совершил столкновение с мопедом "Вайпер" под управлением 26-летней жительницы этого же поселка, который двигался навстречу машине.

В результате аварии женщина-водитель получила повреждения, несовместимые с жизнью, и погибла на месте, а 5-летний ребенок, находившийся позади женщины, с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.

"Все обстоятельства и причины, которые привели к происшествию, выясняются в рамках начатого досудебного расследования по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - проинформировали в полиции.

Напомним, в Черновицкой области мотоциклист на большой скорости влетел в авто и погиб.