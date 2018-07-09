На Житомирщині жінка з дитиною потрапила під колеса автомобіля
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 9 липня. УНН. Жінка з дитиною потрапила під колеса автомобіля на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась вчора близько 22:00 вечора у селищі Городниця. Попередньо відомо, що водій ВАЗ 2106, 33-річний місцевий житель, скоїв зіткнення із мопедом "Вайпер" під керуванням 26-річної жительки цього ж селища, яка рухалася назустріч автівці.
Внаслідок аварії жінка-керманич отримала ушкодження, несумісні з життям, та загинула на місці, а 5-річна дитина, яка перебувала позаду жінки, із численними травмами госпіталізована до лікарні.
"Усі обставини та причини, що призвели до пригоди, з'ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - проінформували в поліції.
Нагадаємо, у Чернівецькій області мотоцикліст на великій швидкості влетів в авто та загинув.