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В Житомирской области зафиксировано почти 1,8 тыс. админнарушений из-за игнорирования правил карантина

Киев  •  УНН

 • 12644 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала пандемии в Житомирской области полицейские зафиксировали почти 1800 админнарушений из-за игнорирования правил карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"С начала пандемии полицейские области проводят разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения установленных ограничительных мер по предупреждению массового распространения COVID-19. В то же время за этот период как крайний аргумент полицейские составили 1790 административных материалов за нарушение правил карантина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом больше всего административных нарушений, предусмотренных ст. 44-3 КоАП, полицейские зафиксировали в таких городах и районах:

- Житомире - 301 (УПП - 179, Житомирский ОП - 122);
- Коростенском - 131;
- Житомирском - 113;
- Бердичевском - 101;
- Барановском - 78;
- Чудновском - 77;
- Овручском - 72;
- Попельнянском - 71;
- Малинском - 67;
- Радомышльском - 64;
- Андрушевском - 61 и других районах

Напомним, в Донецкой области на нарушителей карантина наложили штрафов уже на более чем 500 тыс. грн.

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