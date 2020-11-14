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На Донеччині на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 500 тис. грн

На Донеччині на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 500 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Донецькій області з 16 березня цього року порушники карантину отримали в судах штрафів на понад 500 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

"Упродовж доби поліцейські склали 28 протоколів за ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом з 16 березня 2020 року поліція зафіксувала 7 914 подій, пов’язаних з порушенням карантинних обмежень.

"Складено 1 552 адмінпротоколів. Загальна сума штрафів, накладених судами на порушників, складає понад 513 000 гривень", - зазначається в повідомленні.

Також поліцейськими було відкрито 6 кримінальних проваджень за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєння).

Нагадаємо, у Львівській області станом на 11:00 до поліції надійшло понад 10 повідомлень про порушення правил карантину під час локдауну вихідного дня.

Українські Національні Новини

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