На Донеччині на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 500 тис. грн

"Упродовж доби поліцейські склали 28 протоколів за ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом з 16 березня 2020 року поліція зафіксувала 7 914 подій, пов’язаних з порушенням карантинних обмежень.

"Складено 1 552 адмінпротоколів. Загальна сума штрафів, накладених судами на порушників, складає понад 513 000 гривень", - зазначається в повідомленні.

Також поліцейськими було відкрито 6 кримінальних проваджень за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєння).

Нагадаємо, у Львівській області станом на 11:00 до поліції надійшло понад 10 повідомлень про порушення правил карантину під час локдауну вихідного дня.