Локдаун вихідного дня: на Львівщині до поліції надійшло понад 10 повідомлень про порушення карантину

"Сьогодні, 14 листопада, станом на 11:00 до поліції Львівщини надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці реагують на усі такі повідомлення - проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення - притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності.

"Зокрема, складають адмінпротоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яким торговельним закладам дозволено працювати під час "карантину вихідного дня".

Як повідомлялося, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти "карантин вихідного дня". Його було запроваджено в Україні рішенням Кабінету міністрів від 11 листопада. Під час його дії три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек та низки інших установ.