Локдаун выходного дня: во Львовской области в полицию поступило более 10 сообщений о нарушениях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львовской области по состоянию на 11:00 в полицию поступило более 10 сообщений о нарушении правил карантина во время локдауна выходного дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 11:00 в полицию Львовской области поступило 11 сообщений о нарушениях правил карантина", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения - притягивают их к предусмотренной законодательством ответственности.
"В частности, составляют админпротоколы по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Минздраве рассказали, каким торговым заведениям разрешено работать во время "карантина выходного дня".
Как сообщалось, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать "карантин выходного дня". Он был введен в Украине решением Кабинета министров от 11 ноября. Во время его действия три пары выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.