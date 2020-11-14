В Донецкой области на нарушителей карантина наложили штрафов уже на более чем 500 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Донецкой области с 16 марта этого года нарушители карантина получили в судах штрафов на более чем 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"В течение суток полицейские составили 28 протоколов по ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом с 16 марта 2020 года полиция зафиксировала 7914 событий, связанных с нарушением карантина.
"Составлено 1552 админпротокола. Общая сумма штрафов, наложенных судами на нарушителей, составляет более 513 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Также полицейскими было открыто 6 уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Напомним, во Львовской области по состоянию на 11:00 в полицию поступило более 10 сообщений о нарушении правил карантина во время локдауна выходного дня.