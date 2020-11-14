На Житомирщині зафіксовано майже 1,8 тис. адмінпорушень через ігнорування правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. З початку пандемії в Житомирській області поліцейські зафіксували майже 1800 адмінпорушень через ігнорування правил карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
"З початку пандемії поліцейські області проводять роз’яснювальну роботу з громадянами щодо необхідності дотримання встановлених обмежувальних заходів для попередження масового поширення COVID-19. Водночас за цей період як крайній аргумент поліцейські склали 1790 адміністративних матеріалів за порушення правил карантину", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що загалом найбільше адміністративних порушень, передбачених ст. 44-3 КУАП, поліцейські зафіксували у таких містах та районах:
- Житомирі – 301 (УПП – 179, Житомирський ВП – 122);
- Коростенському – 131;
- Житомирському – 113;
- Бердичівському – 101;
- Баранівському – 78;
- Чуднівському – 77;
- Овруцькому – 72;
- Попільнянському – 71;
- Малинському – 67;
- Радомишльському – 64;
- Андрушівському – 61 та інших районах
Нагадаємо, на Донеччині на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 500 тис. грн.