На Житомирщині зафіксовано майже 1,8 тис. адмінпорушень через ігнорування правил карантину

"З початку пандемії поліцейські області проводять роз’яснювальну роботу з громадянами щодо необхідності дотримання встановлених обмежувальних заходів для попередження масового поширення COVID-19. Водночас за цей період як крайній аргумент поліцейські склали 1790 адміністративних матеріалів за порушення правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом найбільше адміністративних порушень, передбачених ст. 44-3 КУАП, поліцейські зафіксували у таких містах та районах:

- Житомирі – 301 (УПП – 179, Житомирський ВП – 122);

- Коростенському – 131;

- Житомирському – 113;

- Бердичівському – 101;

- Баранівському – 78;

- Чуднівському – 77;

- Овруцькому – 72;

- Попільнянському – 71;

- Малинському – 67;

- Радомишльському – 64;

- Андрушівському – 61 та інших районах

Нагадаємо, на Донеччині на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 500 тис. грн.