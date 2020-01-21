В Житомирской области за месяц от гриппа H1N1 скончались шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Житомирской области за четыре недели от гриппа А (H1N1) умерло шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.
"ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводит вирусологические исследования тяжелых больных на договорной основе по направлению лечащего врача. В течение последних 4-х недель в области обследовано 75 таких больных, из них в 31 случае лабораторно подтверждено грипп - в мазках из зева определено вирус гриппа А (H1N1) пандемический. 6 больных умерли, в том числе 5 в Житомире и 1 в Коростышевском районе", - говорится в сообщении.
Указано, что больные обратились за медицинской помощью в очень тяжелом состоянии. Против гриппа не вакцинировались.
Напомним, ранее УНН сообщал, что с начала эпидсезона от гриппа в Украине умерло пять человек.