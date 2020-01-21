В Житомирской области за месяц от гриппа H1N1 скончались шесть человек

"ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводит вирусологические исследования тяжелых больных на договорной основе по направлению лечащего врача. В течение последних 4-х недель в области обследовано 75 таких больных, из них в 31 случае лабораторно подтверждено грипп - в мазках из зева определено вирус гриппа А (H1N1) пандемический. 6 больных умерли, в том числе 5 в Житомире и 1 в Коростышевском районе", - говорится в сообщении.

Указано, что больные обратились за медицинской помощью в очень тяжелом состоянии. Против гриппа не вакцинировались.

Напомним, ранее УНН сообщал, что с начала эпидсезона от гриппа в Украине умерло пять человек.