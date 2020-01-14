З початку епідсезону від грипу в Україні померли п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. З початку епідемічного сезону від ускладнень грипу в Україні померли п'ятеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
"Із жовтня 2019 по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу померли 5 дорослих: дві жінки та троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині та Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, із 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх захворілих). Госпіталізовано 61 842 людини.
Нагадаємо, в Україні від грипу померла породілля.