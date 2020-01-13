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В Україні від грипу померла породілля

В Україні від грипу померла породілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні підтверджено смерть породіллі внаслідок ускладнень грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С", - повідомили медики.

Як зазначається, дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

"З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу", - додали медики.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні на грип захворіло більше 100 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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