В Україні від грипу померла породілля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні підтверджено смерть породіллі внаслідок ускладнень грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С", - повідомили медики.
Як зазначається, дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.
"З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу", - додали медики.
Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні на грип захворіло більше 100 тисяч людей.