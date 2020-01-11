За минулий тиждень в Україні на грип захворіло більше 100 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За минулий тиждень в Україні на грип захворіло 101 175 людей, більшість з них - діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на оприлюднені дані МОЗ.
"З 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року на ГРВІ захворіли 101 175 людей, із них 65,4% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 264,6 на 100 000 населення, що на 44,5% менше епідемічного порога по Україні", - сказано у повідомленні.
Зареєстровано 10 випадків грипоподібного захворювання та 12 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.
Досліджено методом ПЛР (методом полімеразної ланцюгової реакції - ред.) 13 зразків, у 7 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 6 — типу А(Н1)pdm09 і 1 — типу B.
В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на епідемічному рівні.
"З початку епідемічного сезону зареєстровано 2 летальних випадки від ускладнень грипу: 31 грудня 2019 року та 3 січня 2020 року. Жоден з померлих не був вакцинований", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Бердичівському районі Житомирської області, ймовірно, від грипу померла шестирічна дитина.