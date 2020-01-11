За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели более 100 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За прошедшую неделю в Украине гриппом заболело 101 175 человек, большинство из них - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованные данные МОЗ.
"С 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на ОРВИ заболели 101 175 человек, из них 65,4% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 264,6 на 100 000 населения, что на 44,5% меньше эпидемического порога по Украине", - сказано в сообщении.
Зарегистрировано 10 случев гриппоподобного заболевания и 12 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
Исследовано методом ПЦР (методом полимеразной цепной реакции - ред.) 13 образцов, в 7 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А (Н1) pdm09 и 1 - типа B.
Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на эпидемическом уровне.
"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 2 летальных случая от осложнений гриппа: 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года. Ни один из умерших ни был вакцинирован", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Бердичевском районе Житомирской области, вероятно, от гриппа умер шестилетний ребенок.