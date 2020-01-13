В Украине от гриппа умерла роженица
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине подтверждена смерть роженицы вследствие осложнений гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С", - сообщили медики.
Как отмечается, ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации ее перевели в отделение для недоношенных детей.
"С начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа", - добавили медики.
Напомним, за прошедшую неделю в Украине гриппом заболели более 100 тыс. человек.