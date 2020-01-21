На Житомирщині за місяць від грипу H1N1 померло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На Житомирщині за чотири тижні від грипу А (H1N1) померло шестеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.
“ДУ „Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України“ проводить вірусологічні дослідження тяжких хворих на договірній основі за направленням лікуючого лікаря. Протягом останніх 4-х тижнів в області обстежено 75 таких хворих, із них в 31 випадку лабораторно підтверджено грип — у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний. 6 хворих померли, в тому числі 5 в місті Житомирі та 1 в Коростишівському районі”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що хворі звернулись за медичною допомогою в дуже тяжкому стані. Проти грипу не щеплювались.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що з початку епідсезону від грипу в Україні померло п’ятеро людей.