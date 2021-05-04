В Житомирской области восстанавливается полноценное движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области восстанавливается полноценное движение поездов. Начиная со среды, 5 мая, по всей территории Украины восстанавливается железнодорожное движение, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укразализныци".
Детали
Так, 5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности.
Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
№13/14 Киев - Солотвино;
№29/30 Киев - Ужгород;
№43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№45/46 Ужгород - Лисичанск;
№58/57 Ковель - Одесса,
№88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№98/97 Ковель - Киев;
№134/133 Николаев - Рахов;
№142/141 Львов - Бахмут;
№188/187 Ковель - Николаев
№743/744 Киев - Львов.
Дополнение
Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Житомирская область с 5 мая выходит из "красной" зоны карантина.