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В Житомирской области восстанавливается полноценное движение поездов

В Житомирской области восстанавливается полноценное движение поездов

Киев  •  УНН

 • 23608 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области восстанавливается полноценное движение поездов. Начиная со среды, 5 мая, по всей территории Украины восстанавливается железнодорожное движение, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укразализныци".

Детали

Так, 5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности.

Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов в/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблунец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:

№13/14 Киев - Солотвино;

№29/30 Киев - Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№58/57 Ковель - Одесса,

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев;

№134/133 Николаев - Рахов;

№142/141 Львов - Бахмут;

№188/187 Ковель - Николаев

№743/744 Киев - Львов.

Дополнение

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Житомирская область с 5 мая выходит из "красной" зоны карантина.

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