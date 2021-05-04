На Житомирщині відновлюється повноцінний рух поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Житомирській області відновлюється повноцінний рух поїздів. Починаючи з середи, 5 травня, по всій території України відновлюється залізничний рух, повідомляє УНН із посиланням на сайт "Укразалізниці".
Деталі
Так, 5 травня, у середу, з 00:01, Житомирська зона - останній регіон із діючими залізничними обмеженнями - виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки.
Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня. Це рішення було прийняте 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ та на такі рейси:
№13/14 Київ - Солотвино;
№29/30 Київ - Ужгород;
№43/44 Івано-Франківськ - Київ;
№45/46 Ужгород - Лисичанськ;
№58/57 Ковель - Одеса;
№88/87 Ковель - Новоолексіївка;
№98/97 Ковель - Київ;
№134/133 Миколаїв - Рахів;
№142/141 Львів - Бахмут;
№188/187 Ковель - Миколаїв;
№743/744 Київ - Львів.
Доповнення
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Житомирська область з 5 травня виходить з "червоної" зони карантинних обмежень.