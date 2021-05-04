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На Житомирщині відновлюється повноцінний рух поїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Житомирській області відновлюється повноцінний рух поїздів. Починаючи з середи, 5 травня, по всій території України відновлюється залізничний рух, повідомляє УНН із посиланням на сайт "Укразалізниці".

Деталі 

Так, 5 травня, у середу, з 00:01, Житомирська зона - останній регіон із діючими залізничними обмеженнями - виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня. Це рішення було прийняте 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ та на такі рейси:

№13/14 Київ - Солотвино;

№29/30 Київ - Ужгород;

№43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№58/57 Ковель - Одеса;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№98/97 Ковель - Київ;

№134/133 Миколаїв - Рахів;

№142/141 Львів - Бахмут;

№188/187 Ковель - Миколаїв;

№743/744 Київ - Львів.

Доповнення 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що Житомирська область з 5 травня виходить з "червоної" зони карантинних обмежень.

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