В Житомирской области вандалы сорвали афишу с изображением защитника Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45039 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 60451 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125224 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126764 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127747 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124169 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157576 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141362 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомирской области вандалы сорвали афишу с изображением защитника Украины

В Житомирской области вандалы сорвали афишу с изображением защитника Украины

Киев  •  УНН

 • 8008 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ночь на 20 февраля двое молодых людей, 18-25 лет, сорвали с остановки общественного транспорта афишу с изображением защитника Украины, народного героя, лейтенанта 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда. Об этом сообщается на странице ветераны российско-украинской войны Житомирской области в Facebook, передает УНН.

"В ночь на 20 февраля, в 00:05 минут, пара (трудно сказать это слово) "людей", возраста примерно 18-25 лет содрала с остановки общественного транспорта на ул. Довженко афишу социального проекта "Лицо мира" с изображением защитника Украины, выходца Житомирской области, народного героя Андрея Верхогляда (лейтенант 72 ОМБр)", - говорится в сообщении.

В союзе считают, что речь идет о целенаправленном поступке. На записи с камеры наблюдения хорошо видно, что эти индивиды дважды подходили к остановке и пытались содрать фото.

Напомним, видео под названием "Предвыборная агитация" демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает Государственный флаг.

Украинские Национальные Новости

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