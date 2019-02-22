В Житомирской области вандалы сорвали афишу с изображением защитника Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ночь на 20 февраля двое молодых людей, 18-25 лет, сорвали с остановки общественного транспорта афишу с изображением защитника Украины, народного героя, лейтенанта 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда. Об этом сообщается на странице ветераны российско-украинской войны Житомирской области в Facebook, передает УНН.
"В ночь на 20 февраля, в 00:05 минут, пара (трудно сказать это слово) "людей", возраста примерно 18-25 лет содрала с остановки общественного транспорта на ул. Довженко афишу социального проекта "Лицо мира" с изображением защитника Украины, выходца Житомирской области, народного героя Андрея Верхогляда (лейтенант 72 ОМБр)", - говорится в сообщении.
В союзе считают, что речь идет о целенаправленном поступке. На записи с камеры наблюдения хорошо видно, что эти индивиды дважды подходили к остановке и пытались содрать фото.
Напомним, видео под названием "Предвыборная агитация" демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает Государственный флаг.