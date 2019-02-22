На Житомирщині вандали зірвали афішу із зображення захисника України

“В ніч на 20 лютого, в 00:05 хвилин, пара (важко сказати це слово) „людей“, віку приблизно 18-25 років здерла із зупинки громадського транспорту на вул. Довженка афішу соціального проекту „Обличчя миру“ із зображенням захисника України, вихідця Житомирщини, народного героя Андрія Верхогляда (лейтенант 72 ОМБр)”, — йдеться у повідомленні.

У спілці вважають, що мова іде про цілеспрямований вчинок. На записі з камери спостереження добре видно, що ці індивіди двічі підходили до зупинки та намагались здерти фото.

Нагадаємо, відео під назвою "Передвиборча агітація" демонструє, як невідома особа під нецензурні вигуки б’є об землю та ламає Державний прапор.



