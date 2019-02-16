На Житомирщині чоловік вчинив наругу над державним прапором України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчора слідчі Коростенського відділу поліції розпочали кримінальне провадження щодо наруги над державними символами. Один з користувачів соціальної мережі виклав на сторінці відео із записом пошкодження прапора України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
Вказане відео під назвою "Передвиборча агітація" демонструє, як невідома особа під нецензурні вигуки б’є об землю та ламає Державний Прапор.
Попередня кваліфікація події – ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді як штрафу, так і піврічного арешту.
Проводяться заходи для встановлення причетних для правопорушення осіб.
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