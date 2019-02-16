На Житомирщині чоловік вчинив наругу над державним прапором України

Вказане відео під назвою "Передвиборча агітація" демонструє, як невідома особа під нецензурні вигуки б’є об землю та ламає Державний Прапор.

Попередня кваліфікація події – ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді як штрафу, так і піврічного арешту.

Проводяться заходи для встановлення причетних для правопорушення осіб.

Як повідомляв УНН, у Сумах судитимуть вандалів за наругу над пам’ятником Небесній сотні