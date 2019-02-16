На Житомирщині чоловік вчинив наругу над державним прапором України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчора слідчі Коростенського відділу поліції розпочали кримінальне провадження щодо наруги над державними символами. Один з користувачів соціальної мережі виклав на сторінці відео із записом пошкодження прапора України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

Вказане відео під назвою "Передвиборча агітація" демонструє, як невідома особа під нецензурні вигуки б’є об землю та ламає Державний Прапор.

Попередня кваліфікація події – ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді як штрафу, так і піврічного арешту.

Проводяться заходи для встановлення причетних для правопорушення осіб.

Як повідомляв УНН, у Сумах судитимуть вандалів за наругу над пам’ятником Небесній сотні

Українські Національні Новини

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