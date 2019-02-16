В Житомирской области мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчера следователи Коростенского отдела полиции начали уголовное производство о надругательстве над государственными символами. Один из пользователей социальной сети выложил на странице видео с записью повреждения флага Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
Указанное видео под названием "Предвыборная агитация" демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает Государственный Флаг.
Предварительная квалификация события - ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность как в виде в виде штрафа, так и полугодового ареста.
Проводятся мероприятия по установлению причастных для правонарушениях человек.
Как сообщал УНН, в Сумах будут судить вандалов за надругательство над памятником Небесной сотни.