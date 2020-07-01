В Житомирской области в доход государства конфисковали нелегального янтаря на более чем 12,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Государству возвращено незаконно добытый янтарь на более чем 12,5 миллиона гривен, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Житомирской области в доход государства конфисковано 9,2 тонны янтаря, который ранее Служба безопасности Украины изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки солнечного камня. Расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, сотрудники СБУ обнаружили в феврале и мае в прошлом году во время обысков у фигурантов производства в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также на территории нелегальных "производств" правоохранители изъяли почти два десятка станков для резки и огранки камня.
Предназначена следователями СБУ геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него на более чем 12,5 миллиона гривен. Постановлением Королевского районного суда Житомира изъятые камни конфисковано в доход государства.
Ранее лица, причастные к организации нелегального бизнеса, судом признаны виновными по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Черноморском морском порту пограничники обнаружили 23 кг янтаря в грузовике, под управлением гражданина Турции. Предварительная стоимость камни - 310 тыс. грн.