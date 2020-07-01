На Житомирщині у дохід держави конфіскували нелегального бурштину на понад 12,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Державі повернуто нелегально видобутий бурштин на понад 12,5 мільйона гривень, який раніше Служба безпеки України вилучила на підпільних промислових комплексах з нелегальної обробки сонячного каменю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"У Житомирській області у дохід держави конфісковано 9,2 тонни бурштину, який раніше Служба безпеки України вилучила на підпільних промислових комплексах з нелегальної обробки сонячного каменю. Розфасований за фракціями бурштин-сирець, оброблений камінь і готові вироби, співробітники СБУ виявили у лютому і травні минулого року під час обшуків у фігурантів провадження в Одеській та Київській областях", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що також на території нелегальних "виробництв" правоохоронці вилучили майже два десятки верстатів для різки та огранки каменю.
Призначена слідчими СБУ гемологічна експертиза визначила сумарну вартість вилученого бурштину і виробів із нього на понад 12,5 мільйона гривень. Ухвалою Корольовського районного суду Житомира вилучене каміння конфісковано у дохід держави.
Раніше особи, які причетні до організації нелегального бізнесу, судом визнані винними за ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Чорноморському морському порту прикордонники виявили 23 кг бурштину у вантажівці, під керуванням громадянина Туреччини. Попередня вартість каміння – 310 тис. грн.