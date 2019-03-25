В Житомирской области у мужчины в пакете обнаружили гранату и детонатор

"24 марта, около 22 часов, во время патрулирования по улице Героев Пожарных инспекторы патрульной полиции заметили гражданина, который распивал алкогольные напитки в общественном месте", - говорится в сообщении.

После замечания патрульных человек прекратил нарушение, но его поведение показалось подозрительным.

"Патрульной полиции осуществили поверхностную проверку и в пакете, который принадлежал гражданину обнаружили предмет, похожий на гранату и устройство похоже на детонатор", - добавили в полиции.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали взрывотехников и сотрудников следственно-оперативной группы.

Напомним, в Одесской области на воротах своего частного дома житель одного из сел нашел гранату.



