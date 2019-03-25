В Житомирской области у мужчины в пакете обнаружили гранату и детонатор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Житомирской области, вчера, 24 марта, патрульные во время поверхностной проверки гражданина, изъяли у него из пакета гранату и детонатор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.
"24 марта, около 22 часов, во время патрулирования по улице Героев Пожарных инспекторы патрульной полиции заметили гражданина, который распивал алкогольные напитки в общественном месте", - говорится в сообщении.
После замечания патрульных человек прекратил нарушение, но его поведение показалось подозрительным.
"Патрульной полиции осуществили поверхностную проверку и в пакете, который принадлежал гражданину обнаружили предмет, похожий на гранату и устройство похоже на детонатор", - добавили в полиции.
На место происшествия патрульные полицейские вызвали взрывотехников и сотрудников следственно-оперативной группы.
Напомним, в Одесской области на воротах своего частного дома житель одного из сел нашел гранату.