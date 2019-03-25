На Житомирщині у чоловіка в пакеті виявили гранату та детонатор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині, вчора, 24 березня, патрульні під час поверхневої перевірки громадянина, вилучили у нього з пакета гранату та детонатор. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.
“24 березня, близько 22-ї години, під час патрулювання по вулиці Героїв Пожежних інспектори патрульної поліції помітили громадянина, котрий розпивав алкогольні напої в громадському місці”, — йдеться у повідомленні.
Після зауваження патрульних чоловік припинив порушення, але його поведінка здалась підозрілою.
“Патрульної поліції здійснили поверхневу перевірку та у пакеті, котрий належав громадянину виявили предмет схожий на гранату та пристрій схожий на детонатор”, — додали в поліції.
На місце події патрульні поліцейські викликали вибухотехніків та працівників слідчо-оперативної групи.
Нагадаємо, в Одеській області на воротах свого приватного будинку житель одного з сіл знайшов гранату.