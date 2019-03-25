На Житомирщині у чоловіка в пакеті виявили гранату та детонатор

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині, вчора, 24 березня, патрульні під час поверхневої перевірки громадянина, вилучили у нього з пакета гранату та детонатор. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.