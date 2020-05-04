В Житомирской области три человека повторно заражались коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомирской области было подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19. Три теста показали повторное инфицирование коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросла на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повторно заразились 40-летний мужчина и две женщины - 32 и 34 лет.
Семь случаев зафиксированы в таких городах области, как Коростень (мужчина, 42 года; мужчина, 52 года), Житомир (мужчина, 62 года; мужчина, 41 год; женщина, 54 года) и по одному случаю в городе Бердичев - мужчина, 75 лет и Малине - мужчина, 61 год.
Напомним, что что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 430 - в Житомирской области.