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На Житомирщині троє людей повторно інфікувалися коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Житомирській області було підтверджено сім нових випадків захворювання на COVID-19. Три тести показали повторне інфікування коронавірусом. Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

На Житомирщині троє людей повторно інфікувалися коронавірусом

"За результатами лабораторного дослідження 154 проб, станом на 21:30, кількість хворих на COVID-19 зросла на 7 осіб. Окрім того, три повторні проби у жителів Житомира показали наявність хвороби в організмі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повторно інфікувались 40-річний чоловік та дві жінки - 32 та 34 років.

Сім випадків зафіксовано в таких містах області, як Коростень (чоловік, 42 роки; чоловік, 52 роки), Житомир (чоловік, 62 роки; чоловік, 41 рік; жінка, 54 роки) та по одному випадку у місті Бердичів – чоловік, 75 років та Малині – чоловік, 61 рік.

Нагадаємо, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 430 – у Житомирській області.

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