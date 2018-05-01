В Житомирской области студент умер в результате конфликта в баре

Раненого парня в своем огороде обнаружили местная жительница – она ​​и вызвала на место полицию и скорую. Но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть юноши. Погибшим оказался студент одного из местных университетов.

Как позже выяснилось, погибший вместе с друзьями накануне отдыхал в местном баре, где около 5:00 утра у них и возник конфликт с группой незнакомцев. Один из них и нанес молодому парню ножевое ранение.

"Однако серьезность ситуации в разгаре эмоций никто не понял, и одни продолжали преследовать других. Очевидно, парень, убегая, и оказался во дворе пенсионерки, где от полученного ранения скончался", – рассказал начальник Новоград-Волынского отдела полиции Юрий Кононенко.

Всех участников инцидента полицейские установили тот же день. Подозреваемого в нанесении смертельной травмы был задержан в соответствии со статьей 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Он оказался жителем с. Наталовка 1995 года рождения.

Досудебное расследование проводится по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За лишение жизни человека из хулиганских побуждений юноше может грозить наказание в виде заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК) задержан еще один участник конфликта – 33-летний житель райцентра. У мужчины во время выяснения обстоятельств указанного происшествия полицейские обнаружили и изъяли гранату Ф-1 со взрывателем.

Напомним, в с. Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес удары ножом своему 15-летнему знакомому, в результате чего последний скончался на месте.