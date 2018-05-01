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На Житомирщині студент помер внаслідок конфлікту у барі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 травня. УНН. У Новограді-Волинському Житомирської області зарізали 21-річного студента. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

На Житомирщині студент помер внаслідок конфлікту у барі

Пораненого хлопця у своєму городі виявили місцева мешканка – вона і викликала на місце поліцію та швидку. Утім прибулі на місце медики лише констатували смерть юнака. Загиблим виявився студент одного із місцевих університетів.

Як з'ясувалось згодом, загиблий разом із друзями напередодні відпочивал у місцевому барі, де близько 5:00 ранку у них і виник конфлікт із групою незнайомців. Один з них і наніс молодому хлопцю ножове поранення.

"Однак серйозність ситуації у розпалі емоцій ніхто не зрозумів, і одні продовжували переслідувати інших. Очевидно, хлопець, тікаючи, й опинився у дворі пенсіонерки, де від отриманого поранення помер", – розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

Усіх учасників інциденту поліцейські встановили того ж дня. Підозрюваного у нанесенні смертельної травми було затримано відповідно до статті 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Він виявився жителем с. Наталівки 1995 року народження.

Досудове розслідування проводиться за п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За позбавлення життя людини з хуліганських мотивів юнакові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ст. 263 ККУ) затримано ще одного учасника конфлікту – 33-річного жителя райцентру. У чоловіка під час з’ясування обставин названої події поліцейські виявили та вилучили гранату Ф-1 з підривачем.

Нагадаємо, у с. Нижня Апша Закарпатської області під час сварки 14-річний хлопець завдав удари ножем своєму 15-річному знайомому, внаслідок чого останній помер на місці.

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