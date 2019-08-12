В Житомирской области начато досудебное расследование ДТП, в результате которого пострадали 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В пятницу около 14:00, на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи с. Тетеровка Житомирского района, автомобиль "БМВ" столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Фольксваген", в результате чего пострадали 24 человека. По данному факту в процессуальным руководством прокуратуры области, СУ ГУНП в области начато уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля "БМВ", 1993 года рождения, двигаясь в направлении Житомира по автодороге Житомир-Черновцы и совершая обгон попутного авто дело по обочине, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, которая двигалась со стороны Житомира в направлении с. Корчак.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки, 1983 года рождения, житель города Хмельницкого, пассажиры, а также водитель и пассажиры автомобиля "БМВ" получили телесные повреждения.
Все пострадавшие автомобилями неотложной медицинской помощи были доставлены в больницы. Двенадцать из 24 человек от госпитализации отказались, другим 12-м, в том числе трем несовершеннолетним, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте ДТП работали пожарные, погасили возгорание автомобиля "БМВ", что произошло от лобового столкновения.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, под Житомиром в ДТП пострадали 24 человека.