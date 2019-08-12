На Житомирщині розпочато досудове розслідування ДТП, унаслідок якої постраждали 24 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У п’ятницю близько 14:00, на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Тетерівка Житомирського району, автомобіль "БМВ" зіткнувся із маршрутним мікроавтобусом "Фольксваген", унаслідок чого потерпіли 24 особи. За даним фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури області, СУ ГУНП в області розпочато кримінальне провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
За попередніми даними установлено, що водій автомобіля "БМВ", 1993 року народження, рухаючись у напрямку Житомира по автодорозі Житомир-Чернівці та здійснюючи обгін попутного авто справа по узбіччю, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із маршруткою, яка рухалася зі сторони Житомира у напрямку с. Корчак.
Унаслідок дорожньо-транспортної події водій маршрутки, 1983 року народження, житель міста Хмельницького, пасажири, а також водій та пасажири автомобіля "БМВ" отримали тілесні ушкодження.
Усі потерпілі автомобілями невідкладної медичної допомоги були доставлені до лікарень. Дванадцятеро із 24 осіб від госпіталізації відмовилися, іншим 12-м, у тому числі трьом неповнолітнім, наразі надається необхідна медична допомога.
На місці ДТП працювали пожежники, які погасили загоряння автомобіля "БМВ", що сталося від лобового зіткнення.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються обставини та причини дорожньо-транспортної події.
Нагадаємо, під Житомиром у ДТП постраждали 24 людини.