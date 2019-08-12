На Житомирщині розпочато досудове розслідування ДТП, унаслідок якої постраждали 24 особи

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У п’ятницю близько 14:00, на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Тетерівка Житомирського району, автомобіль "БМВ" зіткнувся із маршрутним мікроавтобусом "Фольксваген", унаслідок чого потерпіли 24 особи. За даним фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури області, СУ ГУНП в області розпочато кримінальне провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.