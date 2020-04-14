В Житомирской области пожар на территории одного из лесничеств распространился на 35 га
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В понедельник, 13 апреля, в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что вблизи с. Радогоща Лугинского района на территории Радогощанского лесничества возникло возгорание сухой травы, лесной подстилки и кустарников, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что пожар распространился на площадь около 35 га.
“По состоянию на 7 ч. 14 апреля к тушению привлечены 100 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 7 единиц техники”, — отметили спасатели.
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Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский анонсировал на сегодня отчет председателя ГСЧС о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне.