На Житомирщині пожежа на території одного з лісництв поширилась на 35 га
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У понеділок, 13 квітня, до Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшла інформація, що поблизу с. Радогоща Лугинського району на території Радогощанського лісництва виникло загорання сухої трави, лісової підстилки та чагарників, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС.
Зазначається, що пожежа поширилась на площу близько 35 га.
“Станом на 7 год. 14 квітня до гасіння залучено 100 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 26 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки”, — зазначили рятувальники.
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Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський анонсував на сьогодні звіт голови ДСНС про стан пожеж у Чорнобильскій зоні.