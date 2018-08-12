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В Житомирской области утонули двое 10-летних ребят

Киев • УНН

 • 11422 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Житомирской области на озере утонули двое 10-летних ребят, со ссылкой на пресс-службу ГоСЧС Украины сообщает УНН.

В Житомирской области утонули двое 10-летних ребят

Как рассказали спасатели, 12 августа около 12:00 к работникам полиции поступило сообщение о том, что на водоеме в с. Оленичи Овручского района утонуло двое детей.

"На месте происшествия выяснилось, что 16-летний парень, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела детей. Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их их, но, к сожалению утопленники были уже без признаков жизни. Погибшими оказались двое парней 2008 года рождения, жители соседнего с. Хлопляны", - рассказали спасатели.

Все обстоятельств трагического происшествия устанавливаются правоохранителями. Подразделения ГоСЧС не привлекались.

Напомним, возле села Бродовское Ровенской области в реке утонули две сестры 12 и 13 лет.

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