На Житомирщині потонуло двоє 10-річних хлопців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Житомирській області на озері потонуло двоє 10-річних хлопців, з посиланням на прес-службу ДСНС України повідомляє УНН.
Як розповіли рятувальники, 12 серпня близько 12:00 до працівників поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі в с. Оленичі Овруцького району потонуло двоє дітей.
“На місці події з’ясувалося, що 16-річний хлопець, проходячи повз озеро, помітив у воді неподалік від берега тіла дітей. Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але нажаль потопельники були вже без ознак життя. Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього с. Хлопляни”, — розповіли рятувальники.
Усі обставин трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Нагадаємо, біля села Бродівське Рівненської області у річці потонули дві сестри 12 та 13 років.