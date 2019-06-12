В Житомирской области подростка госпитализировали с пулевым ранением
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В с. Пятке Чудновского района предварительно, местный житель, выстрелив из мелкокалиберного оружия на своем дворе, попал в 12-летнего парня в соседнем дворе. Подростка госпитализировали. Продолжаются первоочередные меры для выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Около 12.30 до Чудновского отделения полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя с. Пятки с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний селянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.
В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.
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