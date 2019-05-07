В Житомирской области начальнику филиала облавтодора за взятку в 28 тыс. грн сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во вторник по согласованию с процессуальным прокурором прокуратуры Житомирской области, должностному лицу структурного подразделения государственного предприятия "Житомирский облавтодор" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Установлено, что и.о. начальника одного из территориальных дорожно-ремонтных пунктов филиала "Житомирская ДЭУ" ГП "Житомирский облавтодор" ОАО ГАК "Автомобильные дороги Украины" требовал и получил от жителя Житомира неправомерную выгоду на сумму 28 тыс. грн, пообещав предоставить в аренду помещения и прилегающую территорию без оформления соответствующих документов.
Благодаря совместным слаженным действиям прокуратуры области, сотрудников Управления защиты экономики в области, СУ ГУНП в области, при оперативном сопровождения УЗЭ в Житомирской области ДЗЭ НПУ злоумышленник разоблачен и задержан непосредственно на территории предприятия филиала, в комнате мастеров, при получении указанной суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Досудебное расследование проводит СУ ГУНП в области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.
Напомним, правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Житомирского горсовета, который наладил механизм получения "откатов" от предпринимателей при проведении тендеров.