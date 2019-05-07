На Житомирщині начальнику філії облавтодору за хабар у 28 тис. грн повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У вівторок за погодженням із процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області, посадовій особі структурного підрозділу державного підприємства "Житомирський облавтодор" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Установлено, що в.о. начальника одного із територіальних дорожньо-ремонтних пунктів філії "Житомирська ДЕД" ДП "Житомирський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" вимагав та одержав від жителя Житомира неправомірну вигоду на суму 28 тис грн, пообіцявши надати в оренду приміщення та прилеглу територію без оформлення відповідних документів.
Завдяки спільним злагодженим діям прокуратури області, співробітників Управління захисту економіки в області, СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ зловмисника викрито та затримано безпосередньо на території підприємства філії, у кімнаті майстрів, під час одержання зазначеної суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.
Нагадаємо, правоохоронці викрили начальника одного із управлінь Житомирської міськради, який налагодив механізм отримання "відкатів" від підприємців під час проведення тендерів.