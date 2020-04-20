В Житомирской области локализовано два очаги горения - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Житомирской области локализовано два очаги горения. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
"Что касается ситуации в Житомирской области. На утро 20 апреля из четырех очагов, на которых проводились работы по тушению, локализовано два очага ...", - рассказал Демчук.
Продолжаются работы по расчистке дорог в которые вовлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил Украины.
"В ГСЧС поддерживается коммуникация с министерством чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь по совместному выполнению мероприятий по ликвидации пожаров", - сказал Демчук.
Напомним, в МВД показали, как работает военная техника на пожарах в Житомирской области.