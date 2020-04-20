В Житомирской области локализовано два очаги горения - ГСЧС

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40671 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102730 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129273 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173049 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121886 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Житомирской области локализовано два очаги горения - ГСЧС

В Житомирской области локализовано два очаги горения - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Житомирской области локализовано два очаги горения. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Что касается ситуации в Житомирской области. На утро 20 апреля из четырех очагов, на которых проводились работы по тушению, локализовано два очага ...", - рассказал Демчук.

Продолжаются работы по расчистке дорог в которые вовлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил Украины.

"В ГСЧС поддерживается коммуникация с министерством чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь по совместному выполнению мероприятий по ликвидации пожаров", - сказал Демчук.

Напомним, в МВД показали, как работает военная техника на пожарах в Житомирской области.

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